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Gündem Mersin’de tarım işçilerini taşıyan midibüs freni patladıktan sonra devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Gündem

Mersin’de tarım işçilerini taşıyan midibüs freni patladıktan sonra devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kiraz toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan midibüsün freninin patlaması üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 09:14:00 -
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan midibüs freni patladıktan sonra devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ramazan Aksan yönetimindeki 33 PD 481 plakalı midibüsün, tarım işçilerini Aslanköy’de kiraz toplamaya götürdüğü sırada, Sarıveli Mahallesi'ndeki rampadan indiği sırada freni patladı.

Midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.

Kazada tarım işçisi olduğu belirtilen Dürdane Doğan öldü, 16 kişi ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yaralıları ziyaret eden Tarım İşçileri ve Elciler Derneği Başkanı Cumali Erbay olay hakkında bilgi aldı.

 

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