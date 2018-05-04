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Mersin’de tarihi eser kaçakçıları enselendi

Mersin polisinin, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 bin 650 adet sikke ele geçirildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:53
Mersin’de tarihi eser kaçakçıları enselendi

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon başlatıldı. Siteler Mahallesi içerisinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapan ekipler, 2 bin 650 adet değişik ebatlarda sikke, 65 takı ve 1 adet kilden yapılma tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili İ.Y. ve C.B. isimli 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken, şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:53
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