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Yerel Mersin'de suç örgütüne dev operasyon
Yerel

Mersin'de suç örgütüne dev operasyon

Yeniakit Publisher
2023-09-19 07:38:00 -
Mersin'de suç örgütüne dev operasyon

Mersin'de suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma ve silah ticareti suçlarını işledikleri belirlenen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Erken saatlerde dron destekli gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

Bu arada, şüphelilerden biri hakkında, cinayet ve çeşitli suçlardan 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
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