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Mersin'de silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, sokakta kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:40
Mersin'de silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Emir Bırakmaz (41), arkadaşı İbrahim K. (42) ile birlikte Şehit Mustafa Mahallesi 3522 Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olayda ağır yaralanan Bırakmaz, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan İbrahim K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlı Ümit A'yı (23) yakalarken, olayda kullandığı tabanca da üzerinde bulundu.

Bu arada, Emir Bırakmaz ile Ümit A'nın dün tartıştıkları ve olayın da bu tartışmadan kaynaklı husumet nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:40
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