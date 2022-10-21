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Gündem Mersin'de silah kaçakçılarına operasyon: Suikast silahları da ele geçirildi
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Mersin'de silah kaçakçılarına operasyon: Suikast silahları da ele geçirildi

Mersin'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 53 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet suikast silahı, 10 adet otomatik tüfek, 20 adet şarjör, 26 adet namlu ve 250 adet 9mm fişek ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 10:54:00 -
Mersin'de silah kaçakçılarına operasyon: Suikast silahları da ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toroslar ilçe ekiplerinin, dün akşam durumundan şüphelenerek durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler M.A., F.Ç. ve F.Y. gözaltına alındı.

Çeşitli türlerde çok sayıda silah ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, şüphelilerin sorguda yaptıkları itiraf üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 53 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet suikast silahı, 10 adet otomatik tüfek, 20 adet şarjör, 26 adet namlu ve 250 adet 9mm fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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