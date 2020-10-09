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Aktüel Mersin'de sahte döviz operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Aktüel

Mersin'de sahte döviz operasyonunda 4 zanlı yakalandı

1 milyon 800 bin dolarlık sahte banknot ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:06:27 -
Mersin'de sahte döviz operasyonunda 4 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, sahte 1 milyon 800 bin Amerikan dolarını piyasaya sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatay'dan kente gelen şüphelilerin bastıkları sahte paralar için alıcı aradığı istihbaratına ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler, sahte parayı piyasaya sürmek için yapılan görüşme sırasında operasyon düzenleyerek 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Araçta, 1 milyon 800 bin dolarlık sahte banknot ve para sayma makinesi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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