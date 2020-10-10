  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de "sahillerin incisi" kum zambakları özenle korunuyor
Aktüel

Mersin'de "sahillerin incisi" kum zambakları özenle korunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:22:57 -
Mersin'de "sahillerin incisi" kum zambakları özenle korunuyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde, "sahillerin incisi" olarak bilinen koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu alan çöplerden arındırıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahildeki kum zambaklarının çöplerden ve diğer atıklardan zarar görmemesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, zambakların bulunduğu yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki Kazanlı sahilindeki çöpler ve atıklar temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaz boyunca binlerce insanı ağırlayan Kazanlı sahilinin kum zambaklarına ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Vatandaşları doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmaya davet eden Gültak, şunları kaydetti:

"Burası kum zambaklarının yetiştiği, özel ve önem verdiğimiz bölgelerimizden biri ancak denize atılan poşet ve benzeri atıkların karaya vurup sahilde birikmesi sonucu kum zambakları zarar görmektedir. Bu zararı önlemek için sık sık sahilde temizlik çalışması yapmaktayız. Bugün de ekiplerimiz sahilde kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak çeşitli atıkların toplanmasını sağlamıştır. Denize girmek veya piknik amacıyla sahile gelen vatandaşlarımızın da kum zambaklarına karşı duyarlı olmalarını ve onları koparmamalarını rica ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı
Gündem

Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı

İstanbul'da aracını doludan korumak için aracının üstüne Türk bayrağı örten kişi sosyal medyadan tepki toplamıştı. Hüsnü Y. (35), bugün göza..
Devşirme Mustafa Akıncı'ya efsane gönderme!
Gündem

Devşirme Mustafa Akıncı'ya efsane gönderme!

"Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" şeklinde skandal bir açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözleri, G..
Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi
Gündem

Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan’a saldırısıyla Güney Kafkasya’da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya’nın..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay