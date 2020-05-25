  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de restoranda kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:22:20 -
Mersin'de restoranda kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde restoranda kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin 750 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ören Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan 10 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca 1225'er lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kumar oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı