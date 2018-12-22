Mersin'de patlama: Yaralılar var
Mersin'de 5 çocuk, oyun oynadıkları kayalık bölgede buldukları bir cismin patlaması sonucu yaralandı.22 Aralık 2018 Cumartesi 15:18
Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.
Koyuncu Mahallesi'nde kayalık arazide, çocuklar buldukları henüz niteliği belirlenemeyen cisimle oynamaya başladı.
Birden patladı
Bu sırada cismin patlaması sonucu 5 çocuk yaralandı.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralı H.D, Y.D, C.D, S.T. ve M.R. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YORUM YAZ