  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mersin'de panik anları! 19 işçi hastaneye kaldırıldı
Yerel

Mersin'de panik anları! 19 işçi hastaneye kaldırıldı

Mersin'de bir tekstil fabrikasından sızan amonyak gazından etkilenen 19 işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:26:00 -
Mersin'de panik anları! 19 işçi hastaneye kaldırıldı

Mersin'de bir tekstil fabrikasında amonyak gazı sızıntısı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Serbest Bölge'deki tekstil fabrikasında meydana gelen amonyak gazı sızıntısı nedeniyle ihbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

19 işçi hastanelik oldu

Henüz nedeni bilinmeyen sızıntıdan dolayı birçok işçi etkilenirken, 19 işçi hastaneye kaldırıldı. Gazdan hafif etkilenen bazı işçilere ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Farklı hastaneye kaldırıldılar

Zehirlenme şüphesi nedeniyle sağlık ekiplerince 12 işçi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 5 işçi Toros Devlet Hastanesine, 2 işçi de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

3 fabrikadaki işçiler etkilendi

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Çukurova Temsilcisi Ahmet Şubası, sızıntının 3 fabrikadaki işçileri etkilediğini belirtti. Sızıntının çıkış sebebini araştırdıklarını dile getiren Şubası, sağlık durumu ciddi olan işçilerin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti
Gündem

Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt katıldığı canlı yayında kemalizm tartışması sonrası sunucuya sert te..
Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...
Dünya

Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Stanford Üniversitesi uzmanlarından Victor Hanson, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında..
Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli
Dünya

Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli

Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı Mısır sokaklarındaki protestolar büyüyor.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı