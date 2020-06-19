  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de oyun salonlarına operasyon

Polis ekiplerince oyun salonlarına dönüştürülen adreslere düzenlenen operasyonlarda 270 kişiye toplam 921 bin 550 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:10:00 -
Mersin'de oyun salonlarına operasyon

MERSİN (AA) - Mersin'de, oyun salonlarına dönüştürülen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 270 kişiye toplamda 921 bin 550 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları bir aylık çalışmada 8 ikamet ile 17 iş yerine operasyon düzenledi.

Çalışmada, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 270 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Ekipler, bu kişilerden 74'üne de kumar oynadıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 71 bin 50 lira ceza verdi.

Kumar oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı