  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de otomobilin iş yerine girdiği trafik kazası güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:19:56 -
Mersin'de otomobilin iş yerine girdiği trafik kazası güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 gün önce otomobilin iş yerine girdiği kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Mert A'nın kullandığı 33 NF 300 plakalı otomobilin, 22 Temmuz'da Hilmi Seçkin Caddesi'nde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapmasıyla bir çiçekçi dükkanına girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, otomobil sürücüsünün önüne çıkan motosiklete çarpmamak için hızla manevra yapması ve iş yerine girmesi yer alıyor.

İş yerinde hasara neden olan kazada 4 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhsan Şenocak açıkladı: Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin Ayasofya kerameti bugün ortaya çıktı
Gündem

İhsan Şenocak açıkladı: Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin Ayasofya kerameti bugün ortaya çıktı

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi'nin (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak Hoca, Ayasofya Camii'nin açılışıyla ilgili Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretle..
Pakistan'da böyle dolandırıcılık görülmedi! Kurbanlık koyun diye aldılar bakın ne çıktı
Dünya

Pakistan'da böyle dolandırıcılık görülmedi! Kurbanlık koyun diye aldılar bakın ne çıktı

Pakistan'da Kurban Bayramı için kurbanlık pazarına giden bir kişi akılalmaz bir şekilde dolandırıldı. Dolandırıcılar keçinin üzerine koyun y..
Selcan Hatun karakteriyle tanınan Didem Balçın'dan Kuruluş Osman için Ertuğrul Bey açıklaması: Tamer Yiğit ve Ediz Hun...
Medya

Selcan Hatun karakteriyle tanınan Didem Balçın'dan Kuruluş Osman için Ertuğrul Bey açıklaması: Tamer Yiğit ve Ediz Hun...

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, Ertuğrul Bey karakterini kimin canlandıra..
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı