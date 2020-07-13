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Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:29:44 -
Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alana 438 kök Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uzuncaburç Mahallesi'ndeki ormanlık alana operasyon düzenleyen ekipler, 438 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kenevirleri diktiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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