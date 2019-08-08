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Mersin'de orman yangını

Gülnar ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kuskan Mahallesi'ne bağlı Bademcik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile 4 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri de sevk edildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
  1. Mersin
  2. orman yangını

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