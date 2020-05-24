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Aktüel

Mersin’de orman yangını

Mersin’in Bozyazı ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangında, yaklaşık 40 dönüm makilik ve çamlık alan ile 15 sera zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:02:29 -
Mersin’de orman yangını

Mersin’in Bozyazı ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangında, yaklaşık 40 dönüm makilik ve çamlık alan ile 15 sera zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekeli Mahallesi Kırlı Beleni mevkindeki ziraat arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz, 4 su tankı ve 2 ilk müdahale ekibi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.


Şiddetli esen rüzgara rağmen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 40 dönüm orman dışı ziraat arazisindeki makilik ve çamlık alan ile 15 sera zarar gördü.

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