Mersin'de okuma hayalinden vazgeçmeyen öğrenciye belediyeden kurs desteği

MERSİN (AA) - Gülnar ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Burçin Nar'ın, üniversite hayaline kavuşabilmesi için belediye destek olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesi İshaklar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve birçok zorluğa rağmen eğitimine devam eden Burçin Nar, belediye bünyesindeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde sınava hazırlanacak.

İlk ve ortaokulda gösterdiği başarı sonrasında Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi'ni kazanan Nar, liseyi yatılı okumaya başladı.

Okulların tatil olmasıyla ailesinin yanına dönen Nar, burada üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürdü.

Kurban Bayramı'nda evlerine gelen ekiplerden kaynak kitap talebinde bulunan Nar'ın isteği yerine getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da kitap desteğinin yanı sıra öğrenciye üniversite hayaline kavuşabilmesi için kurs desteğinde bulundu.

Nar, üniversite sınavlarına belediye bünyesindeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Gülnar Şube Müdürü Feyyaz Aslanpençe, Burçin Nar'ın kitap talebi üzerine kendisine ulaştıklarını bildirdi.

Burçin'in üniversite hazırlık sürecine de destek vereceklerini vurgulayan Aslanpençe, "İstediği tüm eksikleri sadece bir kerelik değil, sınava kadar hatta belki sınavdan sonraki 4 yıl ve sonrasına kadar da karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Burçin Nar da birçok zorluğa ve imkansızlığa rağmen okumaktan vazgeçmediğini anlattı.



Evde 5 kardeş oldukları için çok çalışamadığını ifade eden Nar, bu nedenle üniversiteye babaannesinin evinde hazırlandığını kaydetti.

Baba Baki Nar da kızının eğitimine destekte bulunanlara teşekkür etti.





