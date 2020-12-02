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Aktüel Mersin'de "Müzikal Renkler" ve "Opera Seçkileri" eserlerinin gösterimi ertelendi
Aktüel

Mersin'de "Müzikal Renkler" ve "Opera Seçkileri" eserlerinin gösterimi ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:34:02 -
Mersin'de "Müzikal Renkler" ve "Opera Seçkileri" eserlerinin gösterimi ertelendi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Müzikal Renkler ve Opera Seçkileri eserlerinin sahnelenmesinin ertelendiğini duyurdu.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 5-10 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşturulacak bazı eserlerin tarihlerinde değişiklik yapıldığı bildirdi.

Açıklamada, "5 Aralık Cumartesi günü sahnelenmesi planlanan 'Müzikal Renkler' eserimiz ve 10 Aralık Perşembe günü sahnelenmesi planlanan 'Opera Seçkileri' eserlerimiz teknik sebepler nedeniyle ertelenmiştir." ifadeleri kullandı.

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