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Aktüel Mersin'de "Mobil Kuaför" dönemi başladı
Aktüel

Mersin'de "Mobil Kuaför" dönemi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Ahmet Sarıkaya: - "Araç, teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı. Önceliğimiz kırsal bölgeler. Kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 13:25:01 -
Mersin'de "Mobil Kuaför" dönemi başladı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Mobil Kuaför" projesiyle vatandaşların ayağına kuaförlük hizmeti götürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yar saçların lüle lüle" sloganıyla bir otobüs, kuaför salonuna dönüştürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı otobüste, hem kadın hem de erkek bölümü bulunuyor. Dört kişilik araçta, "kullan at" malzemelerle hizmet veriliyor.

Saç kesimi, saç boyası, tıraş, cilt, el ve ayak tırnak bakımı yapılan otobüste, makas, ustura, tarak, cımbız, törpü gibi ekipmanlar, her kullanım sonrası dezenfekte ediliyor.

- "Araç, teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Ahmet Sarıkaya, kuaförlük hizmeti verilen araçta, Kovid-19 salgını riskine karşı tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

"Mobil Kuaför" projesiyle kentteki 163 vatandaşa kuaförlük hizmet verildiğini ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Araç, teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı. Önceliğimiz kırsal bölgeler. Kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz. Yaşlı, genç, engelli, kadın, erkek kente ulaşamayan, kuaföre erişemeyen tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz."

- "Çok güzel hizmet yapmışlar"

Kuaförlük hizmeti alan vatandaşlardan 58 yaşındaki Rıfkı Eroğlu, projeyi çok beğendiğini dile getirdi.

Nurgül Buse Erol da kendisine gösterilen ilgiden mutlu olduğunu belirterek, "Mobil kuaför aracı köyümüze geldi. Çok beğendim. Saçımı kestiler, diğer ihtiyaçlarımı karşıladılar, çok ilgilendiler." değerlendirmesinde bulundu.



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