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Aktüel Mersin'de metil alkol zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisi sürüyor
Aktüel

Mersin'de metil alkol zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:51:56 -
Mersin'de metil alkol zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisi sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'de 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişilerden 5'inin tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 26 kişiden 6'sının hayatını kaybettiği kentte, 15 kişinin de tedavisi tamamlandı.

Hastanelerdeki 5 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mersin'de, 12 Ekim'den itibaren metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastanelere başvurmuş, 6'sı hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, zehirlenmelerin ardından düzenlendiği operasyonlarda 9,5 litre sahte içki, 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirmiş, M.F, H.Ü. ve E.A. tutuklanmıştı.

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