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Aktüel Mersin'de kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 68 bin 850 lira ceza kesildi
Aktüel

Mersin'de kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 68 bin 850 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:39:07 -
Mersin'de kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 68 bin 850 lira ceza kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, hem kumar oynadıkları hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 17 kişiye 68 bin 850 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kovid-19 denetimleri sırasında bir kıraathanenin açık olduğunu fark etti.

Polis, iş yerindeki incelemesinde 17 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Şüphelilere, Kabahatler Kanunu hükümleri gereği 20 bin 825, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kapalı alanda sigara içtikleri için de 48 bin 25 lira olmak üzere, toplamda 68 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Bozyazı Belediyesi ekiplerince kapatılan işletmenin sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.


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