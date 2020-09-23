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Aktüel Mersin'de Kovid-19 kurallarına uymayan 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza
Aktüel

Mersin'de Kovid-19 kurallarına uymayan 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza

Jandarma ekiplerince 25 Mart-20 Eylül'de gerçekleştirilen denetimlerde 126 iş yerine de 154 bin 216 lira idari ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:09:25 -
Mersin'de Kovid-19 kurallarına uymayan 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekiplerince yaklaşık 6 aylık dönemde gerçekleştirilen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 25 Mart-20 Eylül'de kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında jandarma sorumluluk bölgelerinde çeşitli denetimler yapıldı.

Ekiplerce, Kovid-19 kurallarına uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira idari ceza uygulandı.

Denetimlerde 126 iş yerine de 154 bin 216 lira ceza kesildi.

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