0553 313 94 23

Mersin'de korkutan yangın!

Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde bir sitedeki dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
Mersin'de korkutan yangın!

Yangın, Kargıpınarı Mahallesi'nde çoğunlukla yabancıların kaldığı 840 dairelik bir sitenin 12’nci katında meydana geldi. Belçikalı bir çifte ait olan dairede unutulduğu sanılan ütünün aşırı ısınması sonucu çıktığı bildirilen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın esnasında çoğunluğu yabancılardan oluşan aileler, site bahçesine inerek söndürme çalışmalarını korkudolu bakışlarla izledi. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
  1. Kargıpınarı Mahallesi
  2. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri
  3. Mersin'in Erdemli ilçesi
  4. itfaiye ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın BM konuşması hakkında konuşan Destici: Bu tarihe bir nottur!
    1. Erdoğan'ın BM konuşması hakkında..
    2. MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert..
    3. Adil Öksüz davasında flaş gelişme
    4. Mersin'de korkutan yangın!
    5. İstanbul’da 7.2 büyüklüğünde deprem mi..
    6. Aksaray’da fabrikada yangın çıktı!
    7. Galatasaray PSG maçı ne zaman saat..
    8. Ravioli nasıl yapılır?
    9. Profesör korkutan açıklamayı yaptı!..
    10. Araçta sigara içme cezası ne kadar 2019
    11. Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolu Musa..
    12. Kuzey Ege'de 49 kaçak göçmen yakalandı
    13. Dünya bu kadını konuşuyor! Trump..
    14. Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi..
    15. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman..
    16. Sisi’yi devirmek istiyorlar! Mısırlı..
    17. Aşurenin faydaları ve içerdiği..
    18. Çanakkale’de 118 düzensiz göçmen..
    19. Baş ağrısı mide bulantısı terleme..
    20. Bakandan gizli IMF görüşmesine tepki!
    21. Gribe karşı sağlıklı beslenme..
    22. Dünya bu olayı konuşuyor! Evlatlık..
    23. “İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür”
    24. Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!
    25. Kurtulmuş: IMF defterini kenara attık
    26. Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
    27. 31 Mart ve 23 Haziran 2019..
    28. Resmi Gazete'de yayımlandı! 20-27..
    29. Sisi, orduya karşı harekete geçti!..
    30. Askerlik borçlanmasının önemi bilinmiyor
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...