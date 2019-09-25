Mersin'de korkutan yangın! Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde bir sitedeki dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kargıpınarı Mahallesi'nde çoğunlukla yabancıların kaldığı 840 dairelik bir sitenin 12’nci katında meydana geldi. Belçikalı bir çifte ait olan dairede unutulduğu sanılan ütünün aşırı ısınması sonucu çıktığı bildirilen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın esnasında çoğunluğu yabancılardan oluşan aileler, site bahçesine inerek söndürme çalışmalarını korkudolu bakışlarla izledi. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

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