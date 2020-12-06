Mersin'de korkutan deprem!
Mersin'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi 04:37'de Mersin'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 24.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Mersin'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi 04:37'de Mersin'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 24.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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