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Gündem Mersin'de korkutan deprem!
Gündem

Mersin'de korkutan deprem!

Mersin'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 06:51:00 - 2020-12-06 06:52:01
Mersin'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi 04:37'de Mersin'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 24.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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