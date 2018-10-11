Mersin'de korkunç kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Mahmut Sekin'in (31) kullandığı 33 L 8704 plakalı otomobil, Anamur-Ermenek yolunda karşı yönden gelen İbrahim Uncu (37) yönetimindeki 33 L 0787 plakalı otomobille Çeltikçi İlkokulu yakılarında çarpıştı. Sürücü Sekin ile aynı araçta bulunan Yusuf Sekin (36) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü İbrahim Uncu ile araçlardaki Veysel (23), Mehmet Sekin (30), Yunus Gülenç (21) ve Suriye uyruklu Aslan Nazif, Aysel Uncu (32) ile Cansen Cihankar (44) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Anamur'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.