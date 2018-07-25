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Mersin'de korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:55
Mersin'de korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 PH 256 plakalı otomobil, D-400 karayolu Mersin-Tarsus istikameti Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında, refüje çarpıp karşı şeride savruldu.

Kazada araçta bulunan Yağmur Sabancı, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Eylem Özgün, İsmail Hakkı Şen ve Zafer Subaşı 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sabancı'nın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:55
  1. Akdeniz
  2. Mersin’de trafik kazası:1 ölü

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