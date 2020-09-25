Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü
Evin çatısında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla kaldırıldı
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, boş bir evin çatısına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osman S'nin (23) kullandığı 33 VDK 25 plakalı otomobil, yağış nedeniyle Sinap Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Yokuş aşağı hızlanan araç, boş bir evin çatısına düştü.
Kazayı görenler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evin çatısında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla kaldırıldı.