  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de "kız kaçırma" kavgası: 3 yaralı

Tabanca, satır, şiş ve bıçakların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:56:03 -
Mersin'de "kız kaçırma" kavgası: 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı.

Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde, akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek tabanca, satır, şiş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. (40) ile kesici alet darbesiyle yaralanan Yılmaz Ö. (48) ve Kerem D, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

Çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aile yakınlarından Yasemin S, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavganın akraba 2 aile arasında yaşandığını söyledi. Yasemin S, "Sabah kapının önünde oturuyorduk. Ellerinde değnekler, sopalar ve silahlarla gelip evimizi bastılar. Arabalarımızın camlarını kırdılar, eve taş attılar. Kayınbabamı yaraladılar. 'Kızımızı kaçırdın.' diye geldiler. Bizim bir şeyden haberimiz yok." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı