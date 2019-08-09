0553 313 94 23

Mersin’de ’kemerin ses getirsin’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı’nın Kurban Bayramı tatili süresince çocuklara yönelik ’hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin’ sloganıyla ’kemerin ses getirsin’ isimli ödüllü trafik güvenliği yarışmasının tanıtımı Mersin’de yapıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:07
Mersin’de ’kemerin ses getirsin’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı’nın Kurban Bayramı tatili süresince çocuklara yönelik ’hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin’ sloganıyla ’kemerin ses getirsin’ isimli ödüllü trafik güvenliği yarışmasının tanıtımı Mersin’de yapıldı. Trafik ekipleri uygulama yaparak, çocuklu araçları durdurup, yarışmayla ilgili bilgi verip, broşürler dağıttılar.


İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince, trafik güvenliği farkındalığını artırmak için çocuklara yönelik bir yarışma düzenliyor. Çocuklar, emniyet kemeri takmaları için sürücü ve yolcuları uyarırken çektikleri videolarla yarışmaya katılabilecek. Yarışma kapsamında ’hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin’ sloganıyla ülke genelinde kurban bayramı süresince trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklardan, araç sürücüsü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek TrafikEgm twitter adresine göndermeleri istendi. Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde uygulama yaparak, yarışmayla ilgili bilgiler verip, broşürler dağıttı. Özellikle çocuk bulunan araçları durduran ekipler, hem ailelere hemde çocuklara yarışmayla ilgili bilgi verdi. Ayrıca ekipler çocuklara kırmızı düdükte hediye etti. Emniyet kemeri dışında aşırı hız, uykusuz araç kullanmama gibi konularda da sürücüleri uyaran ekipler, trafik kurallarına uyulmasını istedi. Ekipler uygulamada emniyet kemerinin kazalarda yüzde 75 hayat kurtardığını da vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep kentsel dönüşüm projesi 579 konut teslimat ne zaman?
    1. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep..
    2. TRT Çocuk'tan çocuklara bayram sürprizi
    3. Orhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya..
    4. Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon..
    5. AK Parti’li Akkal Selendi’de..
    6. Büyükşehir Avrupa Şampiyonu Benay..
    7. Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı..
    8. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    9. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    10. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    11. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    12. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    13. Vedat Muric: Fenerbahçe tarihine adımı..
    14. Kaş’a ‘masalcı’ geldi
    15. Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri..
    16. Bayburt’ta köylüler, güneş altında..
    17. Oto bakım servislerinde bayram..
    18. Çin'de ülke genelindeki polislere..
    19. Antalya OSB’de, itfaiyecilere özel..
    20. Spor Kulübü, bayram mesajını Ali..
    21. "Hindistan'ın Keşmir kararı tamamen ve..
    22. Bayram keyfi sosyal tesislerde..
    23. Siirt ve Mardin’deki trafik kazaları..
    24. Derin dondurucu ve kıyma makinelerine..
    25. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim..
    26. "Sağlıklı bayram sofrası" önerileri
    27. Kurallara uymayanlar kameralardan..
    28. Patlama alanında inceleme
    29. Android karşı dev hamle! Huawei kendi..
    30. Bayramda 10 milyon kişi 10 milyar..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!