  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de kaybolan engelli 3 gün sonra bulundu
Aktüel

Mersin'de kaybolan engelli 3 gün sonra bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:41:37 -
Mersin'de kaybolan engelli 3 gün sonra bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişiye, jandarma ekiplerinin 3 günlük çalışması sonucu ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, hava almak için çıktığı evine dönmeyen 55 yaşındaki M.Ö'nün ailesi, jandarmadan yardım istedi.

Ekipler, iki asayiş tipi, bir komando timi ve iz takip köpeğiyle, ilçe kırsalında arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD ekiplerinin ve vatandaşların da destek verdiği çalışmanın 3. gününde ormanlık alanda M.Ö'ye ulaşıldı.

Evinin 24 kilometre uzağında bulunan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen kişi, yemek ikramı ve sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası
Dünya

Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Trump, koronavirüsü..
Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay
Dünya

'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ABD'de seçimleri kazanan Joe Biden'ı tebrik ettiği mesajın arka planında "Trump" ve "ikinci dönem" ifad..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay