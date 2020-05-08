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Aktüel

Mersin'de kargo kolisinde 3 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:25:12 -
Mersin'de kargo kolisinde 3 kilogram eroin ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kargo kolisinde 3 kilogram eroin bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alınması üzerine Mersin ve Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon başlattı.

Paketin, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki kargo firmasına gönderileceğini tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önlem aldı.

Ekipler, narkotik köpeği Anka'nın yardımıyla uyuşturucunun gizlendiği koliyi tespit etti.

Kolide 3 kilogram eroin bulundu, kargoyu almaya gelen H.A. gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kargoyu gönderen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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