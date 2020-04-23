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Mersin'de karantina yurdunda kalanlar pencereden İstiklal Marşı'nı okudu

2020-04-23 21:57:55 -
Mersin'de karantina yurdunda kalanlar pencereden İstiklal Marşı'nı okudu

MERSİN (AA) - Mersin'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altına alınanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı’nı pencerelerden okudu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdu'na yerleştirilen Türk vatandaşları, yurdun penceresinden Türk bayrağı sallayıp, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

"Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atan vatandaşlar, dinletilen müziklere eşlik etti.

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