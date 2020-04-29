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Aktüel

Mersin'de karantina süresi dolan 17 kişi evine gönderildi

2020-04-29 16:37:15 -
Mersin'de karantina süresi dolan 17 kişi evine gönderildi

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulan 17 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 14 gün önce KKTC'den getirilerek Anamur ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 17 kişinin karantina süresi doldu.

Sağlık kontrolleri yapılan 17 kişi, daha sonra memleketlerine gönderildi.


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