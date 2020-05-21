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Mersin'de karantina süresi dolan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

Vatandaşlara gittikleri yerlere dikmeleri için çam fidanı hediye edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:02:41 -
Mersin'de karantina süresi dolan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldikleri Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 104 kişi, memleketlerine gönderildi.

Erdemli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta 14 günlük karantina süresini dolduran kişiler, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda otobüslerine bindirildi.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, vatandaşlara gittikleri yerlere dikmeleri için çam fidanı hediye etti.

Polis ekiplerinin eşlik ettiği otobüsler, Şırnak, Mardin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, Balıkesir ve Trabzon'a uğurlandı.

Kafilenin ayrılmasının ardından ilçedeki yurtta gözetim altında tutulan kişi kalmadı.


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