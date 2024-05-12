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Yaşam Mersin'de kan donduran olay! Anne oğlunu öldürdü
Yaşam

Mersin'de kan donduran olay! Anne oğlunu öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-05-12 16:54:00 -
Mersin'de kan donduran olay! Anne oğlunu öldürdü

Mersin'de cinnet geçiren anne 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Mersin'de cinnet geçiren bir anne, misafir olduğu evde 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

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