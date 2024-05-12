Mersin'de kan donduran olay! Anne oğlunu öldürdü
Mersin'de cinnet geçiren anne 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Mersin'de cinnet geçiren bir anne, misafir olduğu evde 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.