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Aktüel

Mersin'de kamyonet evin bahçe duvarına çarptı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 01:14:40 -
Mersin'de kamyonet evin bahçe duvarına çarptı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonet, evin bahçe duvarına çarptı.

Halit Can Peküz idaresindeki 33 P 2228 plakalı kamyonet, İsmetpaşa Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı, sürücü araçta sıkıştı. Bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan Peküz, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetin ön kısmında hasar oluşurken, kazanın yola dökülen yağdan dolayı meydana geldiği iddia edildi.

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