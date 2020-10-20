Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün ve uyuşturucu bulunduğunu belirlediği Taşucu ve Say mahallelerindeki 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 10 bin makaron, 1200 tütünle doldurulmuş makaron, 20 kilogram tütün, 6 litre kaçak içki, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.