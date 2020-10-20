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Aktüel Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Aktüel

Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:16:04 -
Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün ve uyuşturucu bulunduğunu belirlediği Taşucu ve Say mahallelerindeki 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 10 bin makaron, 1200 tütünle doldurulmuş makaron, 20 kilogram tütün, 6 litre kaçak içki, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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