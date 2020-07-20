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Aktüel

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:27:17 -
Mersin'de kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler, Tosmurlu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 zanlı, suçüstü yakalandı.

Operasyonda kırıcı, jeneratör, 5 kırıcı başlığı, kazma, çekiç, 50 metre elektrik kablosu, akü, 3 litre benzin ve el yapımı eritici madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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