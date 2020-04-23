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Aktüel

Mersin'de jandarmadan 8 yaşına giren çocuğa doğum günü sürprizi

2020-04-23 12:47:10 -
Mersin'de jandarmadan 8 yaşına giren çocuğa doğum günü sürprizi

MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekipleri, işi nedeniyle şehir dışında bulunan babanın, 8 yaşına giren oğlunun doğum gününün kutlanması talebini yerine getirdi.

Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yetkin Akoğlu, Adana'da çalıştığını ve işi nedeniyle ailesinin yanında olamadığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuğunun da dışarı çıkamadığını belirtti.

Oğlunun doğum günü olduğunu söyleyerek ekiplerden sürpriz yapılmasını rica eden Akoğlu'nun talebi, jandarma ekiplerince değerlendirildi.

Ekipler, pastayla Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği Çınar Akoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Jandarma ekiplerini elinde pastayla kapıda gören Çınar, mutlu anlar yaşadı.

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