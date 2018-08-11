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Mersin'de iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yaralı

Mersin'de bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı cezaevine gönderildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:37
Mersin'de iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yaralı

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iş yeri sahibi H.İ.A. ile yanındaki H.K. yaralandı.

Polis ekipleri, alacak verecek meselesinden aralarında husumet olduğu iddia edilen iş yeri sahibinin eniştesi Hasan K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:37
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