Mersin'de iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:46
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda iş yeri sahibi H.İ.A. ile yanındaki H.K. yaralandı.
Polis ekipleri, alacak verecek meselesinden aralarında husumet olduğu iddia edilen iş yeri sahibinin eniştesi Hasan K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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