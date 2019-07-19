0553 313 94 23

Mersin'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Mersin'de çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:30
Mersin'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde K.Ü. (27) ve akrabası M.Ü (26) ile aynı mahallede yaşayan Yusuf Martkan (28) ve C.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Martkan yaralandı.

Toros Devlet Hastanesine kaldırılan Martkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili K.Ü, C.E. ve M.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ü ve C.E tutuklandı, M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahı ateşlediğiöe sürülen K.Ü, "Cinayetle suçlanıyorsun, bir şey söyleyecek misin?" diye soran gazetecilere, "Pişmanım, bir şey söyleyemiyorum. Ağladım, zavallı çocuğa üzüldüm. Olmayacak bir şey oldu." yanıtını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:30
  1. Merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi
  2. Toros Devlet Hastanesi
  3. Cinayet
  4. pompalı tüfek
  5. Adliye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır’da ekimi yapılan patates hasat edildi
    1. Iğdır’da ekimi yapılan patates hasat..
    2. (Özel) Esenyurt’ta iş yerine giren..
    3. Gram altın 260,5 lira seviyelerinde
    4. Kurt saldırısında 13 küçükbaş hayvan..
    5. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza..
    6. Trump bile devletini dini ile yönetiyor!
    7. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli..
    8. ING'liler, yakında ING ATM'si yoksa..
    9. Nevşehir’de 82 yaşındaki adam küçük..
    10. ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye..
    11. Manavgat’ta kaldırım çalışmaları
    12. (Özel) İstanbul’da binlerce başıboş..
    13. Konut satışı en az olan il Ardahan oldu
    14. Brezilya'da aracını protestocuların..
    15. Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde..
    16. Cüneyt Özdemir’den Hakan Atilla’ya..
    17. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    18. Konya Ovası’nda ayçiçeğinde verimin..
    19. Trump’ın hedef gösterdiği Ilhan Omar’a..
    20. Karadeniz renk değiştirdi
    21. Bakan Selçuk: “Her engellinin bir iş..
    22. Avrupa borsaları
    23. Gazişehir Gaziantep’te yeni sezon..
    24. Pusat Barajın doluluk oranını minareye..
    25. Rus Youtuber Meksika’da 37 buçuk yıl..
    26. Tuşba ADEM, yeni binasında hizmet..
    27. Teknosa’dan tupturuncu kampanya
    28. FETÖ’nün festivalinde İslam düşmanı..
    29. TİKA’dan Nijer’e sağlık desteği
    30. İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?