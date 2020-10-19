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Aktüel Mersin'de hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası sayesinde yakalandı
Aktüel

Mersin'de hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

Hakkında 72 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:15:40 -
Mersin'de hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalanan ve 72 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede son dönemde meydana gelen 11 hırsızlık olayının aydınlatılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayların görgü tanıklarıyla görüşüp çevredeki işletmelere ait güvenlik kameraları görüntülerini inceledi.

Kayıtlarda tespit edilen aracın 11 hırsızlık olayına karıştığını belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmaya götürülerek sorgulanan şüpheli hakkında 72 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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