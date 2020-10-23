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Aktüel Mersin'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Silifke-Mut kara yolu trafiğe açıldı
Aktüel

Mersin'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Silifke-Mut kara yolu trafiğe açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:49:05 -
Mersin'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Silifke-Mut kara yolu trafiğe açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, yaklaşık 2,5 ay önce heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Silifke-Mut kara yolu trafiğe açıldı.

Kentteki yağışların ardından 8 Ağustos'ta meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Silifke-Mut kara yolunda çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerin 2,5 aydır sürdürdüğü çalışmaların ardından kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Akdeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan Mersin'deki kara yolunun kapalı olduğu dönemde, ulaşım için alternatif bağlantı yolu açılmıştı.

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