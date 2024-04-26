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Yerel Mersin'de feci kaza! TIR alev alev yandı!
Yerel

Mersin'de feci kaza! TIR alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 10:36:00 -
Mersin'de feci kaza! TIR alev alev yandı!

Mersin'de astiği patlayıp alev alan pleksi yüklü TIR’da yangın çıktı. İtfaiyenin yoğun çabaları sonrası alevler kontrol altına alındı.

Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki Pozantı-Tarsus otoyolu Taşobası mevkisinde C.E.'nin kullandığı 33 AIK 735 plakalı pleksi yüklü TIR'da, lastiğinin patlamasıyla yangın çıktı. Dorseyi de saran alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında TIR'da zarar oluştu.

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