  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Mersin’de feci kaza! 4 yaralı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, 4 arkadaş indikten bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil, park halindeyken hareketlendi. Aracı tutmaya çalışırken altında kalan Mesut İzgi ile 3 arkadaşı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:24:00 - 2020-05-29 17:25:03
Mersin’de feci kaza! 4 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi Saklıcennet mevkisinde meydana geldi. Piknik yapmak isteyen 4 arkadaş, otomobille Saklıcennet'e geldi. Araç park edildikten sonra, iddiaya göre, el freni çekilmedi. Bir süre sonra aracın hareketlendiğini gören 4 arkadaş, tutmaya çalıştı.

Bu sırada Mesut İzgi, kaputundan tutmaya çalıştığı otomobilin altında kaldı. Araç, daha sonra İzgi'yi kurtarmak isteyen 3 arkadaşına da çarparak, durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Mesut İzgi ile 3 arkadaşını ilk müdahale sonrası ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı