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Aktüel Mersin'de evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı
Aktüel

Mersin'de evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:02:06 -
Mersin'de evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde evinde sahte içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçe Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen M.K, gözaltına alındı. Evde şişeler halinde 24,5 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan anason, hassas terazi ve 8 etil alkol kutusu ile içi dolu 48 kutu sigara makaronu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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