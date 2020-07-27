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Aktüel

Mersin'de eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:49:31 -
Mersin'de eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde eşi ve kayınvalidesini tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karalarbahşiş Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, evdeki Sümeyye A. (29) ve annesi Şule B'nin (51) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet zanlısı Sümeyye A'nın kocası İ.A'yı suç aleti tüfekle gözaltına aldı.

İki çocuk annesi Sümeyye A'nın, eşi İ.A. ile boşanma aşamasında olduğu, eşyalarını almak için gittiği zanlının evinde tartışmanın ardından annesiyle silahlı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

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