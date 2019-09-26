Mersin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik akımına kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Adanalıoğlu Mahallesi Zeytin Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu aile, kızları Dua El Ali'yi evdeki prizin yanında hareketsiz buldu. Sağlık ocağına götürülen çocuk, ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi. Elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen Dua El Ali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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