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Mersin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik akımına kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:03
Mersin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Adanalıoğlu Mahallesi Zeytin Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu aile, kızları Dua El Ali'yi evdeki prizin yanında hareketsiz buldu.

Sağlık ocağına götürülen çocuk, ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.

Elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen Dua El Ali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:03
  1. Adanalıoğlu Mahallesi Zeytin Sokak
  2. Tarsus Devlet Hastanesi
  3. elektrik akımı

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