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Aktüel Mersin'de EBA destek noktası kırsalda yaşayan çocukların ayağına götürüldü
Aktüel

Mersin'de EBA destek noktası kırsalda yaşayan çocukların ayağına götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:22:53 -
Mersin'de EBA destek noktası kırsalda yaşayan çocukların ayağına götürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde internet erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktaları oluşturuldu.

Kaymakam Avni Kula, beraberinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve diğer ilgililerle internet altyapısı ve erişimi olmayan bölgelerde kurulan EBA destek noktalarında denetimde bulundu.

Kula, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye ekiplerinin destekleriyle 25 kırsal mahalledeki 34 noktaya EBA destek noktası kurulduğunu söyledi.

Kırsal bölgede yaşayan öğrencilerin bu çalışmalarla fırsat eşitliği yakaladığını vurgulayan Kula, şöyle konuştu:

"Belediye ekiplerimiz Türkiye'ye örnek çalışma yaptı ve internetsiz köy kalmadı. Zaman içerisinde EBA noktasına gelemeyen, evinden cep telefonu ile internete bağlanmak isteyen, ders harici sosyal medyadan ve diğer sosyal ağlardan derslerini takip etmek isteyen öğrencilerimiz için bir adım ileriye giderek örnek bir çalışma ortaya konuldu. Daha uzakta olan köylerdeki çocuklar, sınırsız, limitsiz, çok cüzi bir ücretle evinden kendi internetine bağlanacak."

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da kırsaldaki öğrenciler için bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Köylerdeki çocuklarımızın eğitim imkanından geride kalması bizleri huzursuz ediyordu. İnternet erişimi olmayan köylerimizin tamamına internet erişimi sağladık. Köyde yaşayan kardeşlerimizin tamamının bilgiye erişmek adına hiçbir eksikleri kalmadı." ifadesini kullandı.

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