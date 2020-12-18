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Aktüel Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler tutuklandı
Aktüel

Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:24:31 -
Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, "dur" ihtarına uymayıp kaçtıkları motosikletten polise pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler tutuklandı.

Alata Mahallesi'nde önceki gün "dur" ihtarına uymayıp polise pompalı tüfekle ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar A.Y. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlılara karıştıkları başka suçlarda yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.T'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Alata Mahallesi'nde 16 Aralık'ta polis, bir motosikleti durdurmak istemiş ancak "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi pompalı tüfekle ateş açmıştı. Kovalamaca sonrasında motosikletleri kaza yapınca limon bahçesine kaçan A.Y. ve E.A. yakalanmıştı.

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